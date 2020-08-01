Авиакатастрофа МАУ на фоне атаки Ирана. Главное

В Иране 8 января разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины. Лайнер выполнял рейс PS752 Тегеран-Киев. На борту находилось 176 человек; все они погибли.

Авиакатастрофа произошла на фоне массивного ракетного удара Тегерана по американским военным базам в Ираке. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что известно о катастрофе: официальные заявления

Обстоятельства крушения: Лайнер упал приблизительно через восемь минут после взлета на высоте 2,4-2,7 тысячи километров над землей на сады и футбольное поле в бедном и густонаселенном пригороде Тегерана; жилые здания находились в 200-300 метрах.

Рейс вылетел с опозданием на час - в 6.12 вместо 5.15. Официально причины задержания не называются. СМИ предполагают, что именно в этот промежуток времени была совершена ракетная атака Ирана на американские военные базы в Ираке.

Состояние самолета: Упавший лайнер был произведен в 2016 году и получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода Boeing; последнее плановое техническое обслуживание самолета состоялось 6 января 2020.

Президент МАУ Евгений Дыхне сказал журналистам, что это был один из лучших самолетов авиаперевозчика. Эксперты также говорят об идеальном состоянии лайнера.

Boeing выпустила пять тысяч самолетов этой модификации 737-NG с двигателями CFM 56 и ни один из них не попал в катастрофу по причине отказа двигателя.

Это первая катастрофа МАУ с момента основания в 1992 году.

Профессионализм экипажа: При выполнении рейса в самолете был, как сказали в МАУ, усиленный экипаж с хорошей летной подготовкой, поскольку аэропорт в Тегеране "не является простым", а сам рейс - сложный.

"Ввероятность технической проблемы - минимальна, а вероятность того, что опытный экипаж не смог бы с ней справиться - еще меньше", - рассказал один из пилотов МАУ.

Иран говорит о проблемах с двигателем: Тегеран предполагает, что причиной трагедии стала техническая проблема, а именно пожар в двигателе и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль. Самолет потерял связь с командно-диспетчерским пунктом сразу после взлета, заявили иранские чиновники.

Власти Ирана также приняли решение не передавать черные ящики другим странам, а самим расшифровать данные.

Киев заявил, что договорился с Тегераном координировать действия украинских и иранских следственных групп.

Украина отказалась от преждевременных выводов: Посольство Украины в Иране, комментируя причины катастрофы, первоначально заявляло, что теракт как версия исключается, а крушение самолета произошло по техническим причинам. Позже посольство удалило заявление и опубликовало другое.

В новой редакции посольство объявило, что причины авиакатастрофы расследует специальная комиссия, а все версии крушения самолета украинской авиакомпании, озвученные другими источниками, следует расценивать как неофициальные.

Украина возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей. Президент Владимир Зеленский поручил проверить весь гражданский флот Украины.

Кто летел на борту МАУ: На борту находились 176 человек, из них девять - члены украинского экипажа. Большинство погибших являются иранцами и канадцами с арабскими именами: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3.

Около 30 человек были детьми и подростками младше 18 лет. Самый младший пассажир родился в 2018 году, самый старший - в 1945. Известно, что на борту находились студенты и выпускники иранского технологического университета городе Шариф.

Эксперты спорят: ракета или взрыв на борту

Катастрофа украинского самолета произошла в то же время, как Тегеран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке в ответ на ликвидацию своего влиятельного генерала Касема Сулеймани в Багдаде по приказу американского президента США Дональда Трампа.

Центральное командование США заявляет о запуске 15 иранских ракет. Десять из них попали по авиабазе Айн аль-Асад, одна - по военной базе в Эрбиле на севере Ирака. В Вашингтоне говорят, что американцы не пострадали.

Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Эта версия быстро обрела популярность в украинском сегменты социальных сетей. Однако специалисты разошлись во мнении.

В подтверждение приводятся фотографии фюзеляжа самолета с множеством отверстий. Однако глава международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс объясняет, что эти повреждения были нанесены разлетевшимися частями самого самолета, а не ракетой.

I really have to stress this, we saw the same thing happen with MH17, mud and rocks in low resolution photographs being wrongly identified as shrapnel damage, led some people to make early, faulty, conclusions about the wreckage, and the same is happening here. https://t.co/XkeV7CKbTs — Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 8, 2020

Эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко считает маловероятной причиной крушение возгорание или отказ двигателей.

"Пилоты готовы к нештатным ситуациям, когда есть проблемы с двигателем. Сдают экзамены, многократно отрабатывают такие авиационные случаи. Для них это стандартная процедура. К тому же, самолет находился не на взлете, а на высоте около 2,7 тысячи метров, поэтому у пилотов была возможность для маневра", - сказал он в интервью BBC News Україна.

Аналитик по авиационной безопасности Тодд Кертис заявил, что украинский самолет был в очень хорошем состоянии. Поэтому, тот факт, что лайнер развалился на множество фрагментов, может свидетельствовать либо о каком-то воздействии на земле, либо в воздухе.

"По фотографиям с места крушения видно, что самолет развалился на множество фрагментов, что означает либо мощное воздействие на земле, либо что-то произошедшее в воздухе", - сказал Кертис BBC News.

Российский эксперт Юрий Сытник также сомневается в официальной версии иранских властей.

"Пожар одного двигателя не приводит к катастрофе. Он локализуется и даже может быть потушен, если второй двигатель исправен. На такой высоте условий для возгорания двигателя намного меньше, чем на взлетном режиме", - рассказал он BBC.

Однако британская газета Guardian пишет, что нет никаких признаков того, что катастрофа связана с ракетными ударами Ирана по военной базе США.

Известный австралийский эксперт по вопросам авиации, главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас также считает, что не ракета стала причиной авиакатастрофы.

Исходя из видеозаписей, на которых видно, что самолет падает горящим, эксперт делает вывод, что в самолете произошел небольшой взрыв. После падения, по его словам, произошел более мощный взрыв, который и стал причиной гибели всех, кто был на борту.

"Я не думаю, что это произошло в результате ракетного удара, так как ракета уничтожила бы самолет полностью", - сказал Томас в интервью DW.

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Источник: korrespondent.net