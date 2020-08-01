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08. 01. 2020

Обнародованы фото отдыха главы СБУ в Куршевеле

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на популярном горнолыжном курорте во Франции. Фото опубликовал в своем Facebook журналист программы Схемы Михаил Ткач.

"Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршавель. Только что", - подписал снимки журналист.

Ткач обнародовал фотографии Баканова на курорте, но других подробностей не указал.

Cмотрите фотогалерею: Обнародованы фото отдыха главы СБУ в Куршевеле

Куршевель – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков показал, как отдыхает в Италии. Министр показал фото пейзажа с Везувием, а также поделился снимком съеденного птицами граната на дереве.

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Источник: korrespondent.net
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