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08. 01. 2020

В Борисполе чиновницу ранили стрелой из арбалета

В городе Борисполь Киевской области неизвестный выстрелил на улице из арбалета в женщину. Пострадавшая получила ранение в руку. Об этом сообщил секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок на своей странице в Facebook в среду, 8 января.

По его словам, инцидент произошел сегодня вечером на улице Владимира Момота.

"Стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертелен. Выстрел с большой вероятностью был осуществлен из дома напротив Владимира Момота, 40 – расспрашиваем, ищем информацию об этом гаде и арбалете, ведь прямо здесь находится детская площадка", – написал Годунок.

По его словам, пострадавшую зовут Нина Ковадло. Она работает в управлении образования Борисполя.

Cмотрите фотогалерею: В Борисполе чиновницу ранили стрелой из арбалета

Ранее в среду сообщалось, что в Киевской области двое пьяных мужчин устроили стрельбу, в результате чего одного из них пришлось госпитализировать. У стрелка изъяли пистолет Макарова.

Также сообщалось, что в Донецкой области мужчина убил из охотничьего ружья троих соседей, после чего покончил жизнь самоубийством.

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Источник: korrespondent.net
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