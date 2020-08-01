Выпуск автомобилей в Германии упал до минимума за 22 года

Германские компании сократили производство легковых автомобилей в 2019 году на 9% - до 4,7 млн - это минимальный показатель с 1997 года. Об этом свидетельствуют данные Объединения германской автомобильной промышленности (VDA), передает Deutsche Welle.

Кроме того, Германия снизила экспорт автомобилей в прошлом году - на 13%, до 3,5 млн машин.

Эксперты VDA объясняют падение производства и экспорта ослаблением спроса на международном рынке.

При этом количество регистраций новых автомобилей в 2019 году выросло на 5% и достигло 3,6 млн. Среди них почти 1,1 млн приходится на машины иностранных производителей, в этом сегменте подъем также составил 5%.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подскочило автопроизводство. За август в Украине произведено 668 автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Источник: korrespondent.net