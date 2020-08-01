Появились фото баз США в Ираке после ракетного удара

Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января. Об этом сообщает Bloomberg.
На распространенных кадрах, снятых, вероятно, со спутника, показано, что как минимум пять точек на территории военной базы США потерпели повреждения. Снимки были сделаны в 07:52 по всемирному координированному времени (UTC).
PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc— Bloomberg (@business) 8 января 2020 г.
Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.
Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек. Другие страны о погибших не сообщают.
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Источник: korrespondent.net