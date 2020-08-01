Под Киевом в частном зоопарке морили голодом животных

Полиция открыла уголовное производство в отношении владельца мини-зоопарка в селе Красное Обуховского района, который оставил без еды более 40 животных. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, в частном мини-зоопарке в с.Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без пищи: 20, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода.

Позже волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство сено, зерно и корм.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об изъятии животных.

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Уголовное производство в отношении владельца открыто по ст.299 УК (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, что ранее в Днепре прохожие устроили самосуд над живодером. Решившие отомстить за ненависть к животным целились в ноги и область паха догхантера, но в итоге вышло только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц.

Также сообщалось, что в Хмельницком чиновник привязал собаку к машине и протащил ее 1,5 км. Бывший заммэра, а теперь - директор Госархива области, заявил, что так он решил наказать собаку, которая якобы укусила его мать.

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Источник: korrespondent.net