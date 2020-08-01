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08. 01. 2020

В Борисполе почтили память членов экипажа МАУ

В аэропорту Борисполя почтили память погибших членов экипажа украинского самолета, который потерпел крушение в Иране, сообщает Радио Свобода.

К фотографиям погибших пилотов и бортпроводников их коллеги из других рейсов принесли цветы и зажгли свечи.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Самолет с группой украинских экспертов должен вылететь в Иран сегодня вечером.
 
 

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Источник: korrespondent.net
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