В Борисполе почтили память членов экипажа МАУ

В аэропорту Борисполя почтили память погибших членов экипажа украинского самолета, который потерпел крушение в Иране, сообщает Радио Свобода.

К фотографиям погибших пилотов и бортпроводников их коллеги из других рейсов принесли цветы и зажгли свечи.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Самолет с группой украинских экспертов должен вылететь в Иран сегодня вечером.

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Источник: korrespondent.net