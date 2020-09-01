Багдад подвергся ракетному обстрелу



"Зеленый" район Багдада, в котором располагаются здания посольств иностранных государств, а также правительственные здания, подвергся ракетному обстрелу, сообщает телеканал al-Mayadeen вечером 8 января.

"Две ракеты разорвались в "зеленой зоне" Багдада", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сработали сирены воздушной тревоги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 5 января несколько ракет упали вблизи американского посольства в "зеленой зоне" Багдада.

Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне в Багдаде, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net