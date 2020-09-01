Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2020, четверг, 01:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
09. 01. 2020

Багдад подвергся ракетному обстрелу


"Зеленый" район Багдада, в котором располагаются здания посольств иностранных государств, а также правительственные здания, подвергся ракетному обстрелу, сообщает телеканал al-Mayadeen вечером 8 января.

"Две ракеты разорвались в "зеленой зоне" Багдада", – говорится в сообщении.   

Отмечается, что сработали сирены воздушной тревоги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 5 января несколько ракет упали вблизи американского посольства в "зеленой зоне" Багдада.

Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне в Багдаде, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.