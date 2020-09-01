Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2020, четверг, 01:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
09. 01. 2020

Самолет Минобороны с экспертами вылетел в Иран


Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ночь на четверг, 9 января.

"Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев. 

Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших  украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.