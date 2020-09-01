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09. 01. 2020

Армия США сохраняет боевую готовность


США рассчитывают на дипломатическое решение конфликта с властями Ирана, однако, Вооруженные силы страны продолжают оставаться в состоянии боевой готовности. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.
 
"Не смотря на то, что Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение конфликта с Тегераном, Вооруженные силы США остаются в боевой готовности", – сказал министр обороны.
 
Ранее Иран заявил, что отомстил США за проведение операции в Ираке, в результате которой был убит тиранский генерал Касем Сулеймани. 8 января были выпущены ракеты из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.
 
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет стремиться к эскалации с Ираном, а хочет продолжить кампанию максимального давления и анонсировал новые санкции против Тегерана.

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Источник: korrespondent.net
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