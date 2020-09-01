Король Норвегии попал в больницу

Король Норвегии Харальд V попал в больницу в среду, 8 января, сообщила пресс-служба норвежской королевской семьи.
В 2003-2005 годах король Харальд V тяжело болел, ему были сделаны несколько операций, связанных с онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниями.
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Ранее сообщалось, что бывший зять короля Норвегии, писатель Ари Бен покончил жизнь самоубийством.
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Источник: korrespondent.net