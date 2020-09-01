Появилась реакция Елизаветы II на сложение полномочий принцем Гарри



Королева Великобритании Елизавета II огорчилась планами внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от полномочий членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.



По словам источника, заявление пары не было согласована с кем-либо, что является нарушением протокола.



Отмечается, что Елизавета II глубоко опечалена, ее супруг принц Уэльский Чарльз и внук герцог Кембриджский Уильям в ярости.



Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.



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Источник: korrespondent.net