Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2020, четверг, 04:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
09. 01. 2020

Появилась реакция Елизаветы II на сложение полномочий принцем Гарри


Королева Великобритании Елизавета II огорчилась планами внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от полномочий членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
 
По словам источника, заявление пары не было согласована с кем-либо, что является нарушением протокола.
 
Отмечается, что Елизавета II глубоко опечалена, ее супруг принц Уэльский Чарльз и внук герцог Кембриджский Уильям в ярости.
 
Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. 

Елизавета II отрекается от престола. Кто следующий
 
Герцог и герцогиня Сассекские отметили, что хотят создать собственную благотворительную организацию, а также планируют жить не только в Великобритании, но и в США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.