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09. 01. 2020

В Украине 9 января объявлено днем траура


Президент Владимир Зеленский подписал указ про объявление 9 января днем траура в связи с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указом подразумевается 9 января на всей территории Украины приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также постановляется отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев. 

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Источник: korrespondent.net
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