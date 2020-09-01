Итоги 8.01: Трагедия рейса МАУ, запуск газопровода



Иран отомстил США за убийство Сулеймани

Месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани состоялась, Тегеран не будет предпринимать новых военных действий при отсутствии агрессии со стороны США. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены", – сказал он.

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от статуса королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

Герцог и герцогиня Сассекские отметили, что хотят создать собственную благотворительную организацию, а также планируют жить не только в Великобритании, но и в США.

В Иране разбился украинский самолет

Самолет украинской авиакомпании МАУ Боинг 737 разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.



9 января в Украине объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране.





🎥 بخشی از وسایل مسافران پرواز "تهران - کیِف" که سالم مانده است



ویدئو از خبرنگار ایسنا، پونه ترابی#UkrainianAirlines #ukraineplanecrash #Boeing737 #iran #ایران pic.twitter.com/9pxhkk3JZj — ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Ирана по американским базам в Ираке, заявив, что у Тегерана во время его правления не будет ядерного оружия.

Трамп также заявил, что не будет стремиться к эскалации с Ираном, а хочет продолжить кампанию максимального давления и анонсировал новые санкции против Тегерана.

Россия и Турция запустили газопровод в обход Украины

В Стамбуле состоялась церемония ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток. На официальном открытии газопровода присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер России Владимир Путин. Также церемонию посетили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Беларусь и Евросоюз упростили визовый режим

Беларусь и Евросоюз подписали пакет соглашений о реадмиссии и упрощении визового режима. Соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будут приниматься не более 10 дней.

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Источник: korrespondent.net