Зеленский записал видеообращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеобращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Иране, в котором пообещал, что правда обязательно будет установлена. Соответствующее видео в четверг, 9 января, обнародовала пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский отметил, что утро 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира.

Он выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - заявил он.

Глава государства отметил, что в Иран в составе поисково-спасательной группы уже прибыли 45 украинских специалистов. Ожидается, что они будут включены в работу комиссии, которая расшифровывает записи черных ящиков.

Зеленский призвал дождаться хотя бы предварительных результатов экспертиз и не манипулировать информацией, что особенно важно в условиях информационной войны.

Ранее сообщалось, что в Украине 9 января объявлено днем траура. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский по возвращению из Омана.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.

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Источник: korrespondent.net