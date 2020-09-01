Российской блогерше запретили въезд в Украину

Российская блогерша Александра Митрошина, на встрече с которой полиция задержала активистов движения Відсіч, заявила, что ей запретили въезд в Украину на три года. Об этом Митрошина написала в среду, 8 января, в своем Telegram-канале.

"Сейчас на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку", - написала Митрошина.

Девушка добавила, что понимает, почему ей запретили посещать Украину и заявила, что уважает закон. Кроме этого, она выразила надежду приехать в Киев через три года.

Напомним, в понедельник, 6 января в Киеве на встрече российской блогерши Александры Митрошиной с подписчиками случился инцидент, вызвавший резонанс в обществе. Тогда после потасовки полиция задержала активиста, который протестовал против выступления Митрошиной.

Ранее Украина запретила въезд известной российской телеведущей. Дане Борисовой, которая 10 днями ранее приезжала в Киев, запрещен въезд в Украину в ближайшие три года.

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Источник: korrespondent.net