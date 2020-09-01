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09. 01. 2020

Трамп попросил НАТО активизироваться на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 8 января, в ходе телефонного разговора обсудили события на Ближнем Востоке, ситуацию в регионе и роль НАТО. Об этом сообщила в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса.

"Президент попросил генерального секретаря, чтобы НАТО была активнее вовлечена на Ближнем Востоке. Они согласились с тем, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом. Они также договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что НАТО играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе посредством учебных миссий в Ираке и Афганистане и в качестве члена глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Напомним, накануне вечером Трамп обратился к нации после ударов Ирана и анонсировал новые санкции против Тегерана, в то же время подчеркнув, что не будет стремиться к военной эскалации.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

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Источник: korrespondent.net
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