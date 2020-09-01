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09. 01. 2020

Крушение самолета: Иран опубликовал отчет

Украинский самолет потерпевший крушение в Иране, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. Об этом говорится в первоначальном расследовании крушения, которое проводит Организация гражданской авиации Ирана. Соответствующий документ в четверг, 9 января, обнародовало агентство Tasnim.

"Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", - говорится в отчете.

В Организация гражданской авиации Ирана также отметили, что "после столкновения с землей произошел взрыв".

Boeing 737 развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт, отмечается в первоначальном расследовании.

"Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся", - говорится в отчете. Также отмечается, что "в момент крушения самолет возвращался в аэропорт".

Кроме того, согласно отчету, от экипажа самолета "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".

Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Источник: korrespondent.net
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