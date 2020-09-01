В "зеленую" энергетику Украины инвестировали €3,7 млрд

В возобновляемую электроэнергетику Украины в 2019 году инвестировали около 3,7 млрд евро, а мощности достигли рекордных 4500 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по энергоэфективности и энергосбережению в четверг, 9 января.

Реализованные проекты позволили увеличить общую мощность "зеленой" электроэнергии в Украине в три раза - до 6,8 ГВт.

"В общем, действующие мощности "чистой" энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 млрд кВт * ч электроэнергии (около 5,5% от общего производства) и обеспечивать электрической энергией более 3,3 млн домохозяйств", - заявили в госагентстве.

Благодаря проектам возобновляемой электроэнергетики вредные выбросы в атмосферу уменьшаются на 9,2 млн тонн СО2 в год, что сопоставимо с выбросами почти 4,5 млн автомобилей, уточняет ведомство и добавляет, что на апрель 2020 года запланированы первые "зеленые" аукционы.

Напомним, что ранее был разработан компромиссный законопроект по "зеленым" тарифам. Во избежание ретроспективного изменения иностранным инвесторам предлагают добровольное снижение "зеленых" тарифов.

Также сообщалось, что энергетики ЕС помогут украинцам разобраться с "зелеными" тарифами. Минэнерго и профильный комитет Рады выступили против компромиссного законопроекта по "зеленым" тарифам, который поддержали представители отрасли.

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Источник: korrespondent.net