ДТП в Иране: 19 погибших, 24 пострадавших

В Иране в провинции Мазендеран рано утром произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря скорой помощи провинции сообщает агентство Mehr в четверг, 9 января.

В результате происшествия 19 человек погибли и еще 24 пострадали.

Как выяснилось, автобус с людьми перевернулся и упал в овраг. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь.

Напомним, что ранее на Волыни 10 человек пострадали при столкновении двух авто. Три человека, включая одного ребенка, были зажаты конструкциями деформированного авто ВАЗ.

Также сообщалось, что на Львовщине автобус с пассажирами столкнулся с фурой, три человека погибли. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В итоге три пассажира погибли.

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Источник: korrespondent.net