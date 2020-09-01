Новый глава ОБСЕ посетит Украину

Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама в ближайшие недели посетит Украину с визитом. Об этом он сказал во время выступления перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 9 января.

"СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – ред.) и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели", – сказал он.

Рама подчеркнул, что в то время, как кризис в и вокруг Украины остается "наиболее неотложным вызовом безопасности в Европе", уникальный вклад СММ ОБСЕ для уменьшения напряженности и установления мира, стабильности и безопасности имеет важное значение.

"Председательство Албании (в ОБСЕ – ред.) сделает свой вклад в то, чтобы поддержать уважение к принципам и обязательствам ОБСЕ, в полную имплементацию Минских соглашений, поддерживая усилия трехсторонней контактной группы и процесс в Нормандском формате", – отметил политик.

Как сообщалось, 1 января 2020 года Албания начала годовое председательствование в ОБСЕ. В МИД страны заверили, что на этот период вопрос Украины будет оставаться приоритетным для ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net