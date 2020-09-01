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09. 01. 2020

Канадец из-за путаницы с билетом не смог попасть на смертельный рейс

Житель Оттавы 43-летний Мохсен Ахмадипур должен был лететь роковым рейсом в среду, 8 января, вместе с женой, но из-за путаницы с билетом остался в аэропорту. Его супруга была в самолете и погибла при крушении, сообщает издание Оttawa Сitizen.

Отмечается, что Мохсен Ахмадипур не сел на самолет и остался жив, тогда как его супруга Ружа Азадиан погибла при крушении.

Они должны были летать вместе после того, как гостили в Иране у своих семей. Но по прибытии в аэропорт в Тегеране Ахмадипур выяснил, что его билет "больше не действителен". Он попрощался с женой, сказав ей, что вылетит следующим ближайшим рейсом.

О крушении самолета он узнал в терминале, пока разбирался насчет нового билета.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ранее снятый со смертельного рейса пилот рассказал о предчувствии коллег, которые погибли в авиакатастрофе.

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Источник: korrespondent.net
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