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09. 01. 2020

Появилось видео базы США в Ираке после обстрела

В Сети появилось видео, на котором видны последствиями ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака. Его в среду, 8 января, опубликовал один из пользователей в Instagram.

Как видно на ролике, в результате обстрела были разрушены здания, кроме того, по территории разбросано множество осколков, оставшихся от ракеты.

 
 
 
 
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SOLDADO BORICUA GRABA ATAQUE A BASE AMERICANA AYER. Una soldado boricua, quien no quiso revelar su identidad por razones obvias, nos envió estas imágenes del ataque de los misiles iraníes a la base americana de Al-Assad. "Ese era el área de dormir de nosotros, so’ todo ahí se quemó incluso los soldados no tenemos ni uniformes ni nada #MoluscoNews #ELMoluscoDePuertoRico 🎧

Допис, поширений Molusco (@yosoymolusco)

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране заявили, что удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

В тот же день стало известно, что вследствие обстрела жертв не было.

Появились фото баз США в Ираке после ракетного удара

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Источник: korrespondent.net
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