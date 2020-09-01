Появилось видео базы США в Ираке после обстрела

В Сети появилось видео, на котором видны последствиями ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака. Его в среду, 8 января, опубликовал один из пользователей в Instagram.

Как видно на ролике, в результате обстрела были разрушены здания, кроме того, по территории разбросано множество осколков, оставшихся от ракеты.

Переглянути цей допис в Instagram SOLDADO BORICUA GRABA ATAQUE A BASE AMERICANA AYER. Una soldado boricua, quien no quiso revelar su identidad por razones obvias, nos envió estas imágenes del ataque de los misiles iraníes a la base americana de Al-Assad. "Ese era el área de dormir de nosotros, so’ todo ahí se quemó incluso los soldados no tenemos ni uniformes ni nada #MoluscoNews #ELMoluscoDePuertoRico 🎧 Допис, поширений Molusco (@yosoymolusco) 8 Січ 2020 р. о 10:22 PST

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране заявили, что удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

В тот же день стало известно, что вследствие обстрела жертв не было.

Появились фото баз США в Ираке после ракетного удара

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Источник: korrespondent.net