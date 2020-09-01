В Светловодске Кировоградской области неизвестные убили мужа и жену, после чего скрылись. Об этом в четверг, 9 января, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что трагедия произошла накануне вечером.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 января около 19 часов от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам - мужу и жене, в возрасте 36 и 40 лет", - говорится в сообщении.

От полученных ранений супруги погибли на месте.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению двойного убийства. На месте работали следователи, другие оперативные подразделения, эксперты и кинологи.

Правоохранители просят тех, ко владеет какой-либо информацией по данному делу, сообщить о ней в полицию.

Страница Громадський рух Стаття п'ять приволит подробности убийства. В частности, сообщается, что тела мужа и жены были обнаружены во дворе возле частного дома по улице Вишневой, где они проживали.

"Стало известно, что сначала был убит мужчина, от услышанного громкого выстрела во двор вышла женщина, которая также получила огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Нападавшие скрылись с места преступления", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что у убитой женщины остался 19-летний сын.

Cмотрите фотогалерею: На Кировоградщине неизвестные расстреляли мужа с женой

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемых в двойном убийстве в Киеве. Как сообщалось, 4 января в одной из съемных квартир на столичном Подоле тела двух девушек – 16 и 19 лет. Хозяйка квартиры нашла их в шкафу и вызвала полицию. На убитых насчитали десятки ножевых ранений. Через два дня подозревамых в двойном убийстве задержали на вокзале в Одессе.

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Источник: korrespondent.net