Крушение самолета: Зеленский пообщался с президентом Афганистана

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, в ходе которой выразил соболезнования в связи с гибелью афганских граждан в катастрофе самолета украинской компании МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба украинсого лидера в четверг 9 января.

"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда – самое важное", – отметил Владимир Зеленский.

В свою очередь президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

Владимир Зеленский отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.

"Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана", – подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, 8 января самолет авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета – четыре гражданина Афганистана.

Зеленский записал обращение по катастрофе в Иране

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Источник: korrespondent.net