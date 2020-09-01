Иран заявил, что экипаж другого судна видел горящий самолет МАУ

Экипаж другого самолета видел, как горел падающий самолет МАУ в Иране. Об этом сказано в предварительном отчете Управления гражданской авиации Ирана по авиакатастрофе, передает агентство Irna в четверг, 9 января.

Очевидцы, как на земле, так и экипаж самолета с высоты, видели, как самолет горел в воздухе. Они заявляют, что масштаб пожара значительно увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.

"Направление столкновения указывает, что самолет, который сначала направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии", - заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Напомним, что ранее Иран призвал к расследованию катастрофы другие страны. Другие страны будут привлечены к расследованию авиакатастрофы в рамках приложения 13 к Чикагской конвенции.

В СНБО назвали три "закрытые" версии крушения самолета. Причины авиакатастрофы в Иране расследуют лучшие специалисты в Украине, заверил Алексей Данилов.

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Источник: korrespondent.net