Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2020, четверг, 16:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
09. 01. 2020

На Одесчине жестоко избили ветерана АТО

 
В Одесской области в горое Подольск неизвестные жестоко избили военнослужащего, ветерана АТО Сашу Ангела, о чем стало известно с Facebook самого пострадавшего. 
 
По его словам, на него напали сзади двое мужчин и разбили голову. Однако, как сообщил ветеран, полиция отпустила нападавших и они уже приходили к нему домой с угрозами. 
 
Активист Игорь Кравец считает, что избиение Саши Ангела имеет все признаки заказного и, вероятно, осуществлено из-за его систематической правозащитной деятельности в защиту общественного интереса в Подольске. 
 
 
"На что я бы особенно обратил бы внимание, что нападение имеет признаки заказного именно за правозащитную деятельность потерпевшего (в защиту общественного интереса), а также, что сам пострадавший считает нападение расплатой за его деятельность", – написал Кравец в Facebook.
 
Ранее в одном из сел Луганской области неизвестные убили ветерана Антитерристической операции Юрия Гундаря.
 
Напомним, хмельницкий горрайонный суд арестовал блогера Артура Сороченка, подозреваемого в избиении ветерана Антитеррористической операции. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.