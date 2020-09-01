На Одесчине жестоко избили ветерана АТО

В Одесской области в горое Подольск неизвестные жестоко избили военнослужащего, ветерана АТО Сашу Ангела, о чем стало известно с Facebook самого пострадавшего.

По его словам, на него напали сзади двое мужчин и разбили голову. Однако, как сообщил ветеран, полиция отпустила нападавших и они уже приходили к нему домой с угрозами.

Активист Игорь Кравец считает, что избиение Саши Ангела имеет все признаки заказного и, вероятно, осуществлено из-за его систематической правозащитной деятельности в защиту общественного интереса в Подольске.

"На что я бы особенно обратил бы внимание, что нападение имеет признаки заказного именно за правозащитную деятельность потерпевшего (в защиту общественного интереса), а также, что сам пострадавший считает нападение расплатой за его деятельность", – написал Кравец в Facebook.

Ранее в одном из сел Луганской области неизвестные убили ветерана Антитерристической операции Юрия Гундаря.

Напомним, хмельницкий горрайонный суд арестовал блогера Артура Сороченка, подозреваемого в избиении ветерана Антитеррористической операции.

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Источник: korrespondent.net