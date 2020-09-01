Иран продолжит военную операцию против США

Ракетный обстрел американских баз в Иране накануне является лишь началом военной операции Ирана "Мученик Сулеймани" против США. Об этом в четверг, 9 января, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает агентство Fars.

"Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции "Мученик Сулеймани", которая будет иметь продолжение во всем регионе", - заявил он.

Хаджизаде также объяснил отсутствие жертв после удара по американским базам в Ираке.

По его словам, Тегеран совершил ракетные атаки не для того, чтобы убить американских солдат. Хаджизаде заявил, что Иран стремился нанести ущерб военной машине Вашингтона.

Он подчеркнул, что настоящей местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани будет изгнание США с территории всего Ближнего Востока.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. По словам Трампа, американцы и иракцы при ударах не пострадали.

Позже в обращении к нации американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к миру с Ираном, но пригрозил мощными санкциями.

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Источник: korrespondent.net