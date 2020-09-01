Посол: Израиль и Украина нашли компромисс по Бандере

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко сообщил израильской стороне позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики. Об этом сообщило в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

Так, 9 января Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля сообщил израильской стороне позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, которая проводится послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Республики Польша в Украине от 2 января из-за марша в честь Степана Бандеры.

Как сообщили в МИДе, посол Украины подчеркнул, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.

Ранее сообщалось, что послы Польши и Израиля сделали совместное заявление о чествовании Бандеры. Послы двух стран назвали оскорблением участие представителей властей Украины разных уровней в чествовании героев с неоднозначной репутацией.

Позже МИД Украины ответил Польше и Израилю. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

На это посольство Польши заявило, что шокировано заявлением пресс-секретаря МИД Украины о почитании Степана Бандеры.

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Источник: korrespondent.net