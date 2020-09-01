Захватчику моста в Киеве снова продлили арест

Ветерану ООС Алексею Белько, который 18 сентября захватил столичный мост Метро, продлили арест до 16 февраля. Об этом сообщается на странице прокуратуры столицы в Facebook.

Такое решение 9 января принял Днепровский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

"Кроме этого, суд продлил срок досудебного расследования в этом уголовном производстве до 17 февраля 2020 года", – добавили в прокуратуре.

Белько инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое привело к тяжким последствиям, а также хулиганство с применением огнестрельного оружия.

В сентябре Днепровский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 28 000 гривен, который, по состоянию на 9 января, не внесен.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве бывший военный захватил мост и угрожал его взорвать. Он также обстрелял полицейских и сбил их дрон. В ходе спецоперации мужчина сдался и был задержан.

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Источник: korrespondent.net