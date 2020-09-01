В Сомали спецназ уничтожил 35 боевиков "Аш-Шабаб"

Подразделения сил специального назначения Сомали ликвидировали 35 боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб" на юге страны. Об этом накануне сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на военных.

Операция прошла во вторник в провинции Нижняя Джубба при поддержке со стороны международных партнеров.

"Следуя наводке местных жителей, наши силы начали атаку в районе, убив 35 боевиков "Аш-Шабаб", в том числе ее высокопоставленных членов", – рассказал командир спецназа региона Джубаленд Хассан Мохамад Аден.

Местные жители рассказали, что по боевикам был нанесен авиаудар.

На прошлой неделе исламисты "Аш-Шабаб" напали на военно-морскую базу в Кении. Тогда погибли трое граждан США – один военнослужащий и два человека, работавших по контракту Министерства обороны США.

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Источник: korrespondent.net