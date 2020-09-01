Зеленский и Джонсон обсудили крушение самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы самолета МАУ в Иране.

Президент подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране. Он также пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Отмечается, что Зеленский и Джонсон также договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС.

Также собеседники затронули вопрос упрощения визового режима для граждан Украины.

Кроме того, Зеленский проинформировал о прогрессе в реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 в Париже и рассказал о ситуации на Донбассе.

Со своей стороны Джонсон пригласил Зеленского посетить Лондон с целью дальнейшей интенсификации и углубления двустороннего сотрудничества.

Отметим, ранее сегодня Зеленский созвонился с лидерами Швеции и Афганиста, граждане которых также погибли во время авиакатастрофы в Иране.

Напомним, 8 января самолет авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3.

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Источник: korrespondent.net