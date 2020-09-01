Фигуранта дела журналиста Сергиенко отправили под домашний арест

Городищенский районный суд Черкасской области изменил меру пресечения Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста Василия Сергиенко, передает Lb.ua.

Так, коллегия судей отправила Мельника под домашний арест.

До сих пор суд принимал решение о продлении срока содержания под стражей Мельника каждый два месяца, удовлетворяя ходатайство прокурора (по требованиям КПК, срок меры пресечения не может избираться более, чем на 60 дней). На этот раз прокурор по делу, Виктория Дидыч, подала ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мельнику, а адвокаты подали ходатайство о том, чтобы его отпустили под домашний арест.

"Аргументы те же, что были на протяжении долгого времени его пребывания под стражей – что ухудшается здоровье, и то, что он уже был под домашним арестом и не нарушил условия домашнего ареста и не избегал судебных заседаний", – объясняет прокурор Виктория Дидыч.

Мельник находился под стражей с мая 2017 года до 22 августа 2019 года. Потом Городищенский суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Прокурор подала жалобу в Апелляционный суд на это решение, его рассмотрели только 14 ноября 2019 года. Кропивницкий Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора, и Мельник снова оказался под стражей без возможности внесения залога.

Дело находится в суде пятый год. За это время сменили 12 коллегий судей, дело шесть раз перенаправляли из одного суда в другой.

Напомним, Сергиенко был убит 4 апреля 2014 года. Преступники похитили его из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу.

В период с 2015 по 2017 годы по подозрению в убийстве журналиста задержали пять человек: Владимира Горбенко, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвиняются в исполнении похищения), Владимира Воронкова (обвиняется в исполнении убийства) и Вадима Мельника

(обвиняется в организации преступления).

В розыске находятся еще двое фигурантов дела.

Подозрения в заказе преступления пока никому не объявляли. Уголовное дело в отношении заказчиков расследует Генпрокуратура.

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Источник: korrespondent.net