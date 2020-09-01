Укрзализныця ищет виновных в закупке газа без тендера

Департамент экономической и информационной безопасности в декабре начал служебное расследование факта закупки филиалом Укрзализныци природного газа без тендера, пишет пресс-служба УЗ.

"Исследуются обстоятельства проведения этих платежей, причины, устанавливаются ответственные лица. О результатах проверки будет проинформирована общественность, а виновные - будут привлечены к ответственности. Кроме того, будет проведена проверка законности всех закупок природного газа компанией в течение всего прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее 9 января сообщалось, что филиал Укрзализныци Центр обеспечения производства закупил газа на 18 миллионов гривень без проведения тендера. Об этом сообщили в Prozorro.

Однако, согласно закону, это нарушение наказывается только административно - штрафом от 700 до 1000 налоговых минимумов. То есть от 11 до 17 000 гривень.

"Ждем объяснения руководства Укрзализныци, внутреннее расследование и привлечение виновных к ответственности. Потому что это не просто невыполнение процедуры, а неэффективное расходование средств налогоплательщиков и возможно нанесение ущерба государству", - писали ранее в Prozorro. Как сообщалось, Укрзализныця заявила, что убытки компании в пассажирском секторе за прошлый год могут превысить 12 миллиардов гривен. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net