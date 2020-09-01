Оператор ГТС обвинил облгазы в незаконном отборе газа

Каждый год облгазы несанкционированно отбирают из ГТС газа на сумму около 10 миллиардов гривен. Об этом заявил на брифинге гендиректор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон, передает УНИАН в четверг, 9 января.

"У нас не решена проблема несанкционированного отбора газа. Ежегодно отбирается из нашей системы газ на сумму порядка 10 миллиардов гривен. Это так называемые небалансы. До сих пор эта проблема не решена. Будет очень обидно, если те дополнительные средства, которые мы получим за транзит и которые мы могли бы в виде дивидендов заплатить нашему собственнику, будут продолжать перетекать в карманы облгазов", - заявил Макогон.

Главная задача компании в ближайшее два года полностью решить эту проблему, считает глава Оператора ГТС.

Напомним, что ранее в Украине оценили выгоду от контракта по газу. Новый контракт на транзит российского газа выгоден как для экономики в целом, так и для потребителей, говорит Макогон.

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Источник: korrespondent.net