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09. 01. 2020

В Мексике нашли массовое захоронение: извлечено 18 тел

В штате Халиско на западе Мексики обнаружили захоронение с останками 18 тел. Об этом со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры сообщает РИА Новости в четверг, 9 января.

"В ходе работы... были обнаружены различные части тел 18 человек", - сказано в сообщении.

Пока удалось установить личности четырех погибших. Работа на месте обнаружения останков продолжается.

К находке привело расследование, начатое после задержания 15 человек в ноябре прошлого года. Все они относились к одному из наркокартелей и занимались похищением, пытками и убийством людей. В ходе операции также удалось освободить восемь человек, включая двух иностранцев, которых удерживали в плену. Следователям удалось выяснить еще три места, которые использовались членами картеля для совершения различных преступлений.

Напомним, что ранее во время драки в мексиканской тюрьме погибли 16 человек. Несмотря на досмотр в учреждении, после смертельной драки обнаружили огнестрельное и холодное оружие.

Также сообщалось, что в Мексике мэра убили на новогодней вечеринке. Преступники проникли в здание, где проходило новогоднее празднование, и устроили стрельбу.

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Источник: korrespondent.net
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