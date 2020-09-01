СБУ заявила о блокировке антиукраинских интернет-ресурсов

Служба безопасности Украины объявила о подозрении гражданину РФ Сергею Жуку, который по заданию российских спецслужб создал ряд провокационных интернет-ресурсов для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 9 января.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что Сергей Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальних сообществ, в частности Украинские национал-патриоты, Верховная Рада 9-го созыва, Правда о АТО и о майдане. На них он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы", – говорится в сообщении.

Утверждается, что специалисты ДКИБ СБУ собрали доказательную базу и подтвердили причастность спецслужб РФ к использованию этих ресурсов как механизма гибридной агрессии против Украины. После обращения СБУ в администрации нескольких соцсетей функционирования антиукраинских ресурсов было прекращено.

Гражданину России заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, включая действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст.109).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления местонахождения Сергея Жука и объявления его в розыск.

Ранее в СБУ заявили о пресечении деятельности "ботофермы", которая работала на ФСБ РФ. Задержанные предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".

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Источник: korrespondent.net