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09. 01. 2020

Демонстрации во Франции: полиция в Париже применила слезоточивый газ

Во Франции во время очередной демонстрации против пенсионной реформы произошли стычки между полицией и протестующими. Об этом сообщает Le Figaro в четверг, 9 января.

В Париже перед тем как тысячи протестующих начали идти по бульвару от площади Республики между ними и правоохранителями произошли незначительные стычки. В результате, правоохранители бросили в толпу снаряды со слезоточивым газом.

Кроме лозунгов против реформы, протестующие выкрикивают оскорбления в адрес полиции, а также иногда бросают в правоохранителей различный мусор.

Отмечается, что протестное шествие в Париже началось примерно в 14:20 с часовым опозданием.

Напомним, что сегодня во Франции начались очередные демонстрации против пенсионной реформы. В стране продолжается общенациональная забастовка, в рамках которой это уже четвертая демонстрация. Из-за демонстрации усугубились проблемы с общественным транспортом и железной дорогой.

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Источник: korrespondent.net
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