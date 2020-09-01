В Бразилии распространилась неизвестная болезнь

В городе Белу-Оризонти в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии с симптомами неизвестной болезни госпитализированы восемь человек. Об этом со ссылкой на местные органы здравоохранения сообщает газета Estado de Minas в четверг, 9 января.

На данный момент зарегистрирован один случай летального исхода в результате этой болезни.

Пациенты впервые обратились к медикам в конце декабря. Они жаловались на расстройства пищеварения, тошноту и боли в области живота. На протяжении следующих трех суток у всех развилась острая почечная недостаточность, сопровождающаяся лицевым параличом, а также частичной или полной потерей зрения. Уточняется, что все обратившиеся за помощью - мужчины.

Власти выясняют возможные причины заболевания. В качестве основных версий рассматриваются отравление или инфекция.

Напомним, что ранее в Индии шесть детей умерли из-за неизвестной болезни. Все случаи болезни зафиксированы в деревне Таманпалли, расположенной в округе Малкангири.

Также сообщалось, что в США одобрили первую вакцину против Эболы. Вакцина Ervebo предназначена для предотвращения заболевания, вызванного вирусом Эбола, среди лиц от 18 лет и старше.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net