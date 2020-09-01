В Австралии ожидают новую волну пожаров

В южной части Австралии новая волна жары, которая может спровоцировать новые лесные пожары, пишет в четверг, 9 января, Deutsche Welle.

Спасатели сообщили, что в ближайшие 12-36 часов в штате Виктория ожидается "очень опасная и динамичная ситуация". Местные власти продлили режим природной катастрофы еще на два дня.

Несмотря на дожди, которые идут в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим в штате Виктория проведут новую эвакуацию населения.

"Если поступит указание ехать, то вы должны выехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашу безопасность", - сказал глава правительства Виктории Дэниел Эндрюз.

Как сообщалось, в результате масштабных пожаров в Австралии уничтожены миллионы гектаров земли. Погибли 25 человек, тысячи домов сгорели.

Также в следствии стихии в Австралии погибли более миллиарда животных.

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Источник: korrespondent.net