В ЕС отметили резкое падение незаконной миграции

На границах Евросоюза значительно уменьшилось количество нелегальных мигрантов и упало до показателя 2013 года, пишет ЕП со ссылкой на данные Европейского пограничного агентства Frontex.

Предварительные данные за 2019 год показали 6-процентное падение незаконных пересечений границы на внешних границах ЕС до всего лишь чуть больше 139 тысяч. Это на 92% ниже рекордного количества, зафиксированного в 2015 году.

Количество нелегальных мигрантов, пересекающих центральное Средиземноморье, уменьшилось примерно на 41% до 14 тыс. человек. Чаще всего по этому маршруту фиксировали граждан Туниса и Судана.

Общее количество незаконных мигрантов, выявленных в западном Средиземноморье, снизилось примерно на 58%, до примерно 24 тысяч человек. Наибольший процент составляют марокканцы и алжирцы.

Несмотря на падающие показатели, в восточном Средиземноморье наблюдается растущее миграционное давление, начиная с весны. Оно достигло своего пика в сентябре, а затем начало падать в соответствии с сезонными тенденциями. За весь 2019 год на этом маршруте было выявлено более 82 тысяч нелегальных мигрантов, примерно на 46% больше, чем за предыдущий год.

На восточном средиземноморском маршруте и связанном с ним маршруте Западных Балкан граждане Афганистана и Сирии составляли более половины всех зарегистрированных нелегальных прибытий.

Лидерами среди нелегалов за прошлый год были афганцы, которые составили четверть всех незаконных миграций. За год их движение выросло почти втрое. Примерно четыре из пяти были зафиксированы на восточном средиземноморском маршруте, и почти все остальные - на маршруте Западных Балкан.

Ранее сообщалось, что в 2020 году страны Евросоюза примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира.

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Источник: korrespondent.net