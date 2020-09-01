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09. 01. 2020

Столтенберг прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

НАТО ищет решения ближневосточного конфликта, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в четверг, 9 января, сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящий момент мы рассматриваем разные варианты, нам нужно правильное решение о задействовании сил НАТО и ее союзников, нам нужно обсудить это со странами региона", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что "лучший способ борьбы с терроризмом - это дать местным силам самим бороться с терроризмом", а не "подключать войска НАТО к военным операциям".

Генсек напомнил, что на этой неделе он обсудил с главой иракского правительства Адилем Абдулом Махди проблемы помощи НАТО в борьбе с терроризмом в Ираке.

Ранее Столтенберг обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом, который призвал НАТО к более активным действиям в регионе.

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Источник: korrespondent.net
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