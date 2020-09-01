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09. 01. 2020

В лотерее в Канаде выиграли самый большой джекпот в истории страны

В Канаде в лотерее Lotto Max выиграли самый большой джекпот в истории страны. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора лотерей OLG в четверг, 9 января.

Выигрышный билет принесет владельцу 70 миллионов долларов, так как выигрышная комбинация оказалась только на одном из билетов. Известно, что его купили в городе Брамптон, что вблизи Торонто.

Джекпот стал крупнейшей в истории Канады суммой, выигранной в лотерее. Победитель пока не пришел за выигрышем. Также сообщается, что участники лотереи получили шесть призов по 1 млн долл.

Напомним, что ранее женщина узнала о миллионном выигрыше после известия об исцелении от рака. В семье Прайс это не первый выигрыш в лотерею. Ранее родственник женщины сорвал куш в 71 миллион фунтов.

Также сообщалось, что британец выиграл в лотерею 207 миллионов долларов. Мужчина стал обладателем самого крупного джепота в лотерею EuroMillions в Соединенном королевстве.

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Источник: korrespondent.net
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