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09. 01. 2020

Крупные налогоплательщики увеличили перечисления бюджет

 
В прошлом году в госбюджет поступило от крупных налогоплательшиков 344, 8 млрд гривен, что на 12% больше по сравнению с 2018 годом, пишет пресс служба офиса крупных налогоплательщиков ГНС.
 
"В течение 2019 плательщиками офиса ВПП ДПС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 344, 8 млрд грн., А это, в свою очередь, на 36, 9 млрд грн или на 12% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.
 
В частности, ВПП в прошлом году заплатили 131, 9 млрд грн налога на добавленную стоимость, 80, 2 млрд грн налога на прибыль, 65, 5 млрд грн акцизного налога с произведенных товаров.
 
От всех налоговых поступлений в государственный бюджет доля крупных плательщиков в прошлом году составила 55,7%; среди поступлений от налога на прибыль - 75%, налога на добавленную стоимость - 54,8%, акцизного налога - 93,7%.
 
Как сообщалось, в Верховной Раде рассказали о планах по налоговой реформе на 2020 год, о чем сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. 
 
Ранее глава Минэкономики Тимофей Милованов предложил ряд инициатив для налоговой реформы. Среди них отмена единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц.

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Источник: korrespondent.net
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