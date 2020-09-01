Крупные налогоплательщики увеличили перечисления бюджет

В прошлом году в госбюджет поступило от крупных налогоплательшиков 344, 8 млрд гривен, что на 12% больше по сравнению с 2018 годом, пишет пресс служба офиса крупных налогоплательщиков ГНС.

"В течение 2019 плательщиками офиса ВПП ДПС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 344, 8 млрд грн., А это, в свою очередь, на 36, 9 млрд грн или на 12% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

В частности, ВПП в прошлом году заплатили 131, 9 млрд грн налога на добавленную стоимость, 80, 2 млрд грн налога на прибыль, 65, 5 млрд грн акцизного налога с произведенных товаров.

От всех налоговых поступлений в государственный бюджет доля крупных плательщиков в прошлом году составила 55,7%; среди поступлений от налога на прибыль - 75%, налога на добавленную стоимость - 54,8%, акцизного налога - 93,7%.

Как сообщалось, в Верховной Раде рассказали о планах по налоговой реформе на 2020 год, о чем сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Ранее глава Минэкономики Тимофей Милованов предложил ряд инициатив для налоговой реформы. Среди них отмена единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц.

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Источник: korrespondent.net