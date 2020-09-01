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09. 01. 2020

Крушение самолета: Зеленский поговорил с Роухани

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 января, провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает Офис президента.
 
 
Украинский президент выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране.
 
Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.
 
"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.
 
Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Роухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.
 
Ранее сегодня Зеленский созвонился с лидерами Швеции, Афганистана и Великобритании, граждане которых также погибли во время авиакатастрофы в Иране.
 
Напомним, 8 января самолет авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3.
 

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Источник: korrespondent.net
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