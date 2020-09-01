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09. 01. 2020

В Париже радикалы устроили беспорядки

В Париже в районе вокзала Сен-Лазар проходят столкновения радикально настроенных участников шествия против пенсионной реформы с полицией, сообщают РИА Новости.

Днем в четверг, 9 января, во французской столице проходит первое с наступления нового года шествие противников реформы.

На одной из отходящих от вокзала улиц одетые в чёрное молодые люди принялись взрывать петарды и фейерверки, а также кидать в полицию булыжники и мусор. Хулиганов не остановил даже холодный и достаточно сильный дождь, начавшийся в середине манифестации.

Полиция, в свою очередь, применяет дымовые шашки и слезоточивый газ.

Отмечается, что протестное шествие в Париже началось примерно в 14:20 с часовым опозданием.

Напомним, что сегодня во Франции начались очередные демонстрации против пенсионной реформы. В стране продолжается общенациональная забастовка, в рамках которой это уже четвертая демонстрация. Из-за демонстрации усугубились проблемы с общественным транспортом и железной дорогой.

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Источник: korrespondent.net
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