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09. 01. 2020

Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его личному мнению, техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета Boeing 737 в Иране. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает CNN.

"У меня есть свои подозрения… у других тоже есть такие подозрения. Кто-то мог ошибиться с другой стороны… Он летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что это даже рассматривать", - сказал глава государства.

Отметим, по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев. 

Авиакатастрофа МАУ на фоне атаки Ирана. Главное

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Источник: korrespondent.net
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