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09. 01. 2020

Трамп обвинил Сулеймани в подготовке взрыва посольства США

Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, утверждал в четверг, 9 января, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство", - сказал глава государства. Он не уточнил, о каком именно диппредставительстве США идет речь.

"Мы сделали это (убили Сулеймани - ред.) и по другим причинам, которые были весьма очевидны. Были жертвы, один из наших военнослужащих погиб", - добавил Трамп.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране заявили, что удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

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Источник: korrespondent.net
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