Четвертый раз. Как падали украинские самолеты

В истории Украине было не так уж и много падений пассажирских самолетов. Случай в Тегеране четвертый за все время независимости. Причем в Иране украинский самолет падает уже во второй раз.

Корреспондент.net вспоминает предыдущие катастрофы с участием украинских лайнеров.

Салоники – 1997

17 декабря 1997 года пассажирский самолет Як-42 украинской авиакомпании Аэросвит, который следовал по маршруту Киев-Одесса-Салоники, врезался в склон горы Пента-Пигадия в тяжелых погодных условиях в 72 км от Салоник. Погибли все 62 пассажира и 8 членов экипажа на борту. Большинство пассажиров летели в Грецию отмечать Рождество.

Самолет нашли на высоте 1100 метров под слоем снега в горах после трех дней поисков. В операции участвовали пять тысяч военных и 29 вертолетов. Один самолет греческих ВВС разбился во время операции, на его борту погибли пять военных.

Расследование, проведенное Греческой комиссией, назвало причинами катастрофы неверные указания диспетчеров и ошибки пилотов, которые не имели опыта полетов в Салоники. Самолет сбился с курса, пролетел аэропорт Салоник, а когда пилот заметил приближения к земле и пытался предотвратить трагедию, было поздно.

Расследование установило отсутствие дисциплины и командной работы в кабине пилотов, и определило, что экипаж был низкоквалифицированным для международных полетов, имел трудности в общении с диспетчерами на английском языке.

Двух греческих диспетчеров осудили за непреднамеренное убийство и нарушение правил работы до 5 лет тюрьмы.

13 июня 2005 Верховный суд Греции принял решение, согласно которому, и пилоты, и диспетчеры допустили ошибки, но диспетчеры проявили преступную халатность, неправильно поняли пилота, не приняли достаточно мер для предотвращения катастрофы и вовремя не сообщили об исчезновении самолета с радаров. Тюремное заключение им подтвердили.

Исфахан - 2002

23 декабря 2002 самолет Антонов-140 авиакомпании Аэромост-Харьков, совершавший чартерный рейс из Харькова в иранский город Исфахан, столкнулся с горой на высоте 3000 метров при заходе на посадку.

Погибли 6 членов экипажа и 38 пассажиров, преимущественно украинские и российские авиаконструкторы и ученые из АНТК имени Антонова, Харьковского авиационного завода, где самолет был построен. Они должны были принять участие в мероприятии по случаю выпуска второго иранского самолета ИрАн-140 - лицензионного самолета, построенного во взаимодействии с украинскими конструкторами.

Причиной авиакатастрофы объявлены ошибки экипажа и отсутствие взаимодействия с диспетчерами после обнаружения проблем.

При этом украинский журналист Виталий Ковач, который в 2002 году снимал репортаж из Исфхана, вспоминает, что иранские власти на место катастрофы не пустили украинскую комиссию, и еще до завершения расследования заявили, что самолет потерпел катастрофу из-за ошибки пилотов.

“Хотя наши эксперты, просматривая снятое нами видео места удара самолета о вершину горы, однозначно сказали, что пилотам было задано неправильную высоту при заходе на посадку. Грубо говоря, диспетчеры с плохой связью (а там вокруг горы) и низким знанием английского могли дать в штангу. Но проще было во всем обвинить наших пилотов. В официальном отчете иранцы так и написали - виноваты пилоты”, - отметил Ковач.

Трабзон – 2003

В мае 2003 года в турецком Трабзоне упал арендованный пассажирский самолет Як-42, который принадлежал авиакомпании Украинские средиземноморские авиалинии. Погибло 12 членов экипажа из Украины, один флайт-менеджер из Беларуси и 62 испанских военных.

Этот самолет был арендован Министерством обороны Испании и осуществлял нерегулярную перевозку испанских военных, служивших в войсках международной коалиции в Афганистане.

Boeing 737

Самолет Боинг 737, разбившийся в Тегеране, это самый массовый пассажирский самолёт за всю историю пассажирского авиастроения. 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолёт, более 4500 заказов ожидают выполнения. Самолёт производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 эксплуатируется настолько широко, что в любой момент времени в воздухе находится в среднем 1200 самолётов и каждые 5 секунд в мире взлетает и садится один 737-й. Фактически, Boeing 737 — общее название семейства из более чем десяти моделей воздушных судов.

Катастрфоа Боинга 737, принадлежавшего МАУ, стала крупнейшей (по числу погибших) за всю историю украинской авиации. Также это первая катастрофа в истории компании МАУ за 28 лет существования.

Источник: korrespondent.net