Трамп назвал условие отмены санкций против Ирана

Применение санкций США в отношении Ирана может завершиться в сжатые сроки, если Тегеран решит выполнить ранее оглашавшиеся Вашингтоном требования. С таким заявлением выступил в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Санкции наносят им очень серьезный ущерб. Все это может завершиться очень быстро. Однако, хотят они этого или нет, это зависит от них. Не от меня. Полностью от них. Они могут выправить положение в своей стране. Иран в настоящее время охвачен хаосом. Они могут выправить экономику своей страны очень-очень быстро", - считает американский лидер.

Вместе с тем он не стал строить прогнозы относительно того, возможно ли начало в ближайшее время переговоров между Ираном и Соединенными Штатами.

"Посмотрим, пойдут они на переговоры или нет", - сказал Трамп.

При этом он подтвердил, что объявленные им в среду новые американские ограничительные меры против Ирана уже либо введены, либо будут введены в самое ближайшее время.

"Я совсем недавно одобрил их использование Министерством финансов США", - отметил Трамп.

Он не стал пояснять, кого или чего именно коснутся эти дополнительные рестрикции. "Увидите", - пообещал руководитель американской администрации.

Ранее сообщалось, что в обращении к нации американский президент заявил о готовности к миру с Ираном, но пригрозил мощными санкциями.

Позже Иран ответил на призыв Трампа к миру.

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Источник: korrespondent.net